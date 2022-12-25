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Deneyimli çalışanlardan daha düşük ücretle 100 çalışan işe alınırsa...

Şirketler çok para verip kalifiye eleman çalıştırmak yerine ucuz insan gücünü tercih ediyor. Sosyal medyada paylaşılan video "tam da bu durumu anlatıyor" yorumlarına sebep oldu.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 09:44
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Şirket, 3 deneyimli çalışandan daha düşük ücretle 100 çalışanı işe aldığında...

Deneyimli çalışanlardan daha düşük ücretle 100 çalışan işe alınırsa...
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Japonya 2018 yılında çok ilginç bir futbol karşılaşmasına sahne olmuş, takımlardan biri sahaya 40-40-20 dizilişiyle çıkmıştı.

100 çocuğa karşı deneyimli 3 futbolcunun oynadığı kaos dolu ve yavaşlayan maçta tek gol olmuştu. 

İş bulamayan, bulsa da karşılığını alamayan vatandaşlar her gün art arda gelen zamlar konusunda isyanda. 2023 Yılında uygulanacak yeni asgari ücret 8 Bin 506 TL olarak belirlendi. Şirketler yüksek rakamlara deneyimli insanları çalıştırmak yerine, az ücrete fazla sayıda, deneyimsiz insanları çalıştırmayı tercih ediyor.

Sosyal medyada paylaşılan videoya yapılan "Şirket, 3 deneyimli çalışandan daha düşük ücretle 100 çalışanı işe aldığında..." yorumuna beğeni ve "Profesyonel hayatta bu kadar büyük adım atılırsa karşılığında üretim alınmaz bu belki eğitim olur" yorumları yağdı.

İşte o yorumlardan bazıları;


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