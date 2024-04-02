Şirketlerin net döviz açığı azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açıkladı. Finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 3 Milyar 291 milyon dolar ve yükümlülükleri de 2 Milyar 993 milyon dolar azaldı.

Böylece net döviz pozisyon açığı ise 299 milyon dolar artarak 82 milyar 620 milyon dolara yükseldi.

TCMB verilerine göre varlık dağılımı incelendiğinde ise bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 3 milyar 624 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sermaye yatırımlarının, ihracat alacaklarının ve menkul kıymetler artışları toplamda 332 milyon dolar artış gösterdi.

Yurt dışından sağlanan nakdi krediler 1 milyar 386 milyon dolar ve ithalat borçları 848 milyon dolar artış gösterdi. Yurt içinden sağlanan krediler ise 249 milyon dolar düşüş gösterdi. Yurt dışından sağlanan krediler 2 Milyar 23 milyon dolar artış gösterirken, ithalat borları da 1 Milyar 482 milyon dolar azaldı.