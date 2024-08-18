Şırnak Beytüşşebap’ta koyun sürüsüne silahlı saldırı

Silahlı saldırıda koyunlar telef oldu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Dönmezler köyünde, geçtiğimiz akşam saatlerinde meydana gelen üzücü bir olayda, 15 koyunun hayatını kaybettiği, 15 koyunun ise yaralandığı bildirildi.

Olayın, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından gerçekleştirildiği öne sürülüyor.

Alınan bilgilere göre, akşam saat 20.25 sıralarında, Dönmezler köyünde bulunan bir koyun sürüsüne yönelik silahlı bir saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırıda 15 koyunun yaşamını yitirdiği ve 15 koyunun da çeşitli yaralanmalar yaşadığı belirtildi. Olayın ardından bölgeye hemen jandarma ekipleri sevk edildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Şu an için saldırganların kimlikleri ve motivasyonları hakkında herhangi bir bilgi bulunmamakta. Yetkililer, olayı aydınlatmak ve sorumluları yakalamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu tür olayların bölgedeki huzur ve güvenliği tehdit ettiği belirtilirken, köy halkı ve yetkililer, bu tür saldırıların bir an önce önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını bekliyor.