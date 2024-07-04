Şırnak Bölge Hastanesinde yangın

Yangın kısa sürede büyüdü ve Şırnak Bölge Hastanesinin büyük bir kesimini etkisi altına aldı. Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve emniyet ekipleri ekibi yönlendirildi.

Vatandaşların da ekiplere büyük destek verdiği çalışmalar sonucunda yangın söndürüldü. Yangında, can kaybı ya da yaralanma olmazken, Şırnak Bölge Hastanesinin büyük bir bölümünde büyük maddi hasar oluştu.

Hastane inşaatında çıkan yangın kentin uzak bölgelerinde bile gözle görülürken vatandaşlar yangını cep telefonuyla kaydetti.