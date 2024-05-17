Şırnak-Cizre karayolu trafiğe açıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şırnak-Cizre karayolu trafiğe açıldı
Şırnak'ta yol bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan, Cudi Dağı'na açılan tünellerden geçen duble yol yeniden trafiğe açıldı.

Şırnak Valiliği, Şırnak-Cizre yolu Cudi Viyadüğünde devam eden yol çalışmaları kapsamında Şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal tüneli, Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page Tüneli ve Cudi Viyadüğü'nün Şırnak-Cizre istikameti gidiş yönünde yapılan çalışmaların tamamlandığını duyurdu.

Yolların yeniden trafiğe açıldığı ifade edilen açıklamada, çalışmaların güvenli bir şekilde tamamlanabilmesi için trafiğe kapatılan kesimde çalışmaların sona erdiği belirtildi.

VALİLİK AÇIKLADI

Açıklamada, “İlimiz Şırnak-Cizre yolunda bulunan Şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal tüneli, Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page tüneli ve Cudi Viyadüğünün Şırnak-Cizre istikametinde gidiş yönü yapılacak olan yol çalışmaları kapsamında; trafik can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla trafiğe kapatılan Şırnak - Cizre Yolu 17 Mayıs 2024 tarihi itibariyle taşıt trafiğine açılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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