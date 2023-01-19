﻿Şırnak Merkez SYDV 7 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre, Şırnak Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde eğitici personel ve proje koordinatörü olarak istihdam etmek üzere 7 işçi alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI - EĞTİCİ PERSONEL

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2-Gelir getiren herhangi bir işte çalışmıyor olmak ve başka kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak

3-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

4-18 yaşını bitirmiş olmak 40 yaşını doldurmamış olmak

5-Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 veya 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

6- 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak. (Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinden, Formasyon almış olması şartıyla Fen-Edebiyat Fakültelerinden veya Psikoloji, Psikolojik, Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Sosyal Hizmet Alanlarından Lisans muzunu olan ve sosyal projelerde tecrübe edinmiş, kişilerin seçilmesi esastır.

7- Şırnak İli Merkez İlçesi nüfusuna kayıtlı olup, son 6 (altı) aydır Şırnak'ta ikamet ediyor olmak,

8-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

9-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-İş Başvuru Dilekçesi

2-Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,

3- (T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı tasdikli bir fotokopisi,

4-2021 veya 2022 yılı KPSSP 3 sınav sonuç belgesi

5-2 adet biyometrik Fotoğraf

6-Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (İşe alım kararından sonra istenecektir)

7-Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve özgeçmişleri.

8-Sabıka Kaydı Olmadığına Dair Adli Sicil kaydı.

9-Şırnak Merkez İlçe nüfusuna kayıtlı olup, son 6 (altı) aydır Şırnak'ta ikamet ettiğine dair belge