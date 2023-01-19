19 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Şırnak Merkez SYDV 7 işçi alacak

Şırnak Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde eğitici personel ve proje koordinatörü olarak istihdam etmek üzere 7 işçi alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 15:08
Takip Et

Şırnak Merkez SYDV 7 işçi alacak

Şırnak Merkez SYDV 7 işçi alacak
+
Aa
-

İŞKUR'da yer alan ilana göre, Şırnak Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde eğitici personel ve proje koordinatörü olarak istihdam etmek üzere 7 işçi alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI - EĞTİCİ PERSONEL

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2-Gelir getiren herhangi bir işte çalışmıyor olmak ve başka kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak

3-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

4-18 yaşını bitirmiş olmak 40 yaşını doldurmamış olmak

5-Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 veya 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

6- 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak. (Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinden, Formasyon almış olması şartıyla Fen-Edebiyat Fakültelerinden veya Psikoloji, Psikolojik, Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Sosyal Hizmet Alanlarından Lisans muzunu olan ve sosyal projelerde tecrübe edinmiş, kişilerin seçilmesi esastır.

7- Şırnak İli Merkez İlçesi nüfusuna kayıtlı olup, son 6 (altı) aydır Şırnak'ta ikamet ediyor olmak,

8-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

9-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-İş Başvuru Dilekçesi

2-Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,

3- (T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı tasdikli bir fotokopisi,

4-2021 veya 2022 yılı KPSSP 3 sınav sonuç belgesi

5-2 adet biyometrik Fotoğraf

6-Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (İşe alım kararından sonra istenecektir)

7-Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve özgeçmişleri.

8-Sabıka Kaydı Olmadığına Dair Adli Sicil kaydı.

9-Şırnak Merkez İlçe nüfusuna kayıtlı olup, son 6 (altı) aydır Şırnak'ta ikamet ettiğine dair belge

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
1
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
2
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
3
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
4
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
5
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
6
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
﻿Kılıçdaroğlu’ndan ‘14 Mayıs’ açıklaması: Seçim olacak, sandığa gideceğiz...
7
﻿Kılıçdaroğlu’ndan ‘14 Mayıs’ açıklaması: Seçim olacak, sandığa gideceğiz...
﻿Kılıçdaroğlu’ndan ‘14 Mayıs’ açıklaması: Seçim olacak, sandığa gideceğiz...
﻿Kocaeli Kandıra SYDV geçici 1 işçi alacak
﻿Kocaeli Kandıra SYDV geçici 1 işçi alacak
﻿Kocaeli Kandıra SYDV geçici 1 işçi alacak
﻿Şırnak Merkez SYDV 7 işçi alacak
﻿Şırnak Merkez SYDV 7 işçi alacak
﻿Şırnak Merkez SYDV 7 işçi alacak
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızı Newcastle'da kaldı
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızı Newcastle'da kaldı
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızı Newcastle'da kaldı
﻿Kaldırıma çarpan otomobil takla attı
﻿Kaldırıma çarpan otomobil takla attı
﻿Kaldırıma çarpan otomobil takla attı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.