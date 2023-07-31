Şırnak’ta ambulans helikopter, boğazına kalem kapağı kaçan bebek için havalandı

DHA'nın haberine göre; Küçük çocuğun akciğerindeki yabancı cisim hastanede çıkarıldı. Muhammed Yakup’un yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Kardeşiyle çarpışınca nefes darlığı çekti

Olay, Cizre ilçesinde 28 Temmuz günü saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Muhammed Yakup Alto, evde kardeşiyle oynarken çarpıştı ve nefes darlığı yaşamaya başladı. Ailesi tarafından Doktor Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’ne götürülen küçük çocuk, durumunun ağırlaşması üzerine entübe edildi. Yapılan röntgen sonucunda, boğazında yabancı cisim olduğu tespit edilen Muhammed Yakup’un Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledilmesine karar verildi.

Ambulans helikopterle Diyarbakır’a uçtu

Muhammed Yakup’un akciğerlerine kadar ilerleyen yabancı cisim nedeniyle, İl Sağlık Müdürlüğü’nden ambulans helikopter talep edildi. Kısa sürede Cizre’ye ulaşan ambulans helikopter, küçük çocuğu alarak Diyarbakır Kadın Hastalıkları Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi pistine indi. Burada bekleyen sağlık ekipleri tarafından alınan Muhammed Yakup, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Yabancı cisim kalem kapağı çıktı

Hastanede bronkoskopi işlemi ile akciğerindeki yabancı cisim çıkarılan Muhammed Yakup, yoğun bakım ünitesine alındı. Çıkarılan yabancı cismin kalem kapağı olduğu belirlendi. Muhammed Yakup’un tedavisi sürerken, ailesi ve yakınları da hastanede endişeli bekleyişini sürdürüyor.