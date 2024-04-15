Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu. 27 gözaltı

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlenerek, uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzemeye el konuldu.

27 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında gerçekleştirilen operasyonlarda, 18,13 gram metamfetamin, 2 adet bong, 2 adet sentetik ecza, 1,5 gram esrar, 700 paket sigara, 30 adet elektronik sigara, 2 adet muhtelif emtia ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda, 18 şüpheli kaçakçılık, 7 şüpheli asayiş, 1 şüpheli kayıp kişi ve 1 şüpheli terör suçundan olmak üzere toplam 27 şüpheli gözaltına alındı.