Şırnak'ta gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi

İHA ve DHA'nın haberlerine göre, Diyarbakır'da dün, 1'i Kırmızı, 1'i Turuncu, 1'i de Gri kategoride yer alan toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmişti. Bu kez Şırnak'ta terör örgütüne darbe vuruldu.

Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre; Devam eden operasyonlarda gri listeye bir çizik daha atıldı. Renas kod adlı Ramazan Eliçümüş silahı ile birlikte etkisiz hale getirildiği bildirilirken Bakan Yerlikaya operasyonun görüntülerini de paylaştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı; Gri kategoride yer alan 1 terörist daha etkisiz hale getirildi. Dün Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı güvenlik güçlerimizce düzenlenen operasyonda 1'i Kırmızı, 1'i Turuncu, 1'i de Gri kategoride yer alan toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmişti.

ÇOK SAYIDA EYLEM YAPMIŞ

Bugün de Şırnak İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbarat çalışmalarına istinaden, Şırnak Güçlükonak kırsalında, J-SİHA desteğinde, JOPER, JÖH ve Jandarma Komando Karma Timlerinin katılımıyla Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonu kapsamında çıkan silahlı çatışma sonucu;

Bakanlığımız terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Renas (K) adlı Ramazan Eliçümüş silahı ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Teröristin uzun namlulu silahlarla çok sayıda eyleme katıldığı, taciz atışlarında bulunduğu ve EYP yerleştirme olaylarına karıştığı tespit edildi.

Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Hainlerin tek tek nefeslerini keseceğiz! Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansızca devam edecek.