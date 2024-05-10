Şırnak’ta kayıp köylünün 4'üncü günde cansız bedeni bulundu

Kaynak: DHA
Şırnak’ta kayıp köylünün 4'üncü günde cansız bedeni bulundu
Şırnak’ta, ot toplamak için yaylaya çıkan ve kendisinden haber alınamayan İsmet Bilir'in (60), gerçekleştirilen arama çalışmaları sonucu 4’üncü günde cansız bedeni bulundu.

Merkeze bağlı Güneyçam köyünde ikamet eden İsmet Bilir, 7 Mayıs tarihinde sabah saatlerinde ot toplamak için Kaval Dağı Behra Hinci yerleşkesine gitti. Bilir gittiği yerden geri dönmeyince ailesi, jandarma ekiplerine haber verdi.

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Güneyçam Jandarma Komutanlığı ekiplerince, jandarma, AFAD, güvenlik korucuları ve köylülerden oluşan ekipler, arama çalışması gerçekleştirdi. İz arama köpekleri, askeri helikopterler ve dron desteğiyle gerçekleştirilen arama çalışmalarında, İsmet Bilir'in cep telefonunun en son sinyal verdiği alanda 8 kilometrelik bölgede bir sonuca ulaşılamadı.

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Dün sabah saatlerinde komando birliklerinin de dahil olduğu arama çalışmaları Kaval ve Herekol Dağları'nın yamaçlarında sıklaştırıldı. Bugün gerçekleştirilen çalışmalarda da İsmet Bilir’in cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

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