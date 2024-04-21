Şırnak'ta kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Kaynak: DHA
Şırnak'ta kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Şırnak’ta otomobilin karşı şeride geçip kamyonetle kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Şırnak'taki kaza, akşam saatlerinde merkez çevre yolunda meydana geldi. Kontrolden çıkan Hasan Kulahcı (57) idaresindeki 34 FGJ 258 plakalı otomobil, karşı şeride geçip Murat B. (43) idaresindeki 73 AAV 113 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Duran Özkan (56) ile Hasan Kulahcı olay yerinde hayatını kaybetti, Murat B., Emre Y. (33) ve Yakup Y. (42) de yaralandı. Kazada yaralananlar ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada ölen Kulahcı ile Özkan’ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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