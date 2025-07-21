Şırnak'ta korkutan manzara! Gören hayrete düştü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Şırnak'ta korkutan manzara! Gören hayrete düştü

Şırnak'ın İdil ilçesinde debisi düşen 2 gölette toplu balık ölümleri yaşandı. Göletlerden numune alınıp, bölgede temizlik çalışması başlatıldı.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün "yüksek sıcaklık" uyarısı yaptığı Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Üçok ve Teke köylerindeki 2 gölette suyun debisi düştü.

Su debisinin düştüğü göletlerde toplu balık ölümleri gerçekleşti, çevreye kötü koku yayıldı. İhbarla bölgeye gelen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, inceleme yaptı. İncelemede; debiye bağlı sudaki oksijen miktarının düşmesi nedeniyle toplu balık ölümlerinin gerçekleştiği belirlendi. Göletlerden numune alınırken, bölgede temizlik çalışması başlatıldı.

Şırnak'ta korkutan manzara! Gören hayrete düştü

Şırnak'ta korkutan manzara! Gören hayrete düştü

Şırnak'ta korkutan manzara! Gören hayrete düştü

Şırnak'ta korkutan manzara! Gören hayrete düştü

Şırnak'ta korkutan manzara! Gören hayrete düştü

Şırnak'ta korkutan manzara! Gören hayrete düştü

Şırnak'ta korkutan manzara! Gören hayrete düştü

Şırnak'ta korkutan manzara! Gören hayrete düştü

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