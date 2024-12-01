Şırnak’ta korucunun evi yandı: Vali olay yerinde inceleme yaptı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şırnak’ta korucunun evi yandı: Vali olay yerinde inceleme yaptı

Şırnak, Yeniaslanbaşar köyünde Güvelik Korucusu İhsan Göktaş’a ev yandı. Vali Ekici, yangın sonrası olay yerinde yaptığı incelemede birlikte geldiği kurum amirlerine evin tadilatının biran önce yapılması talimatı verdi.

Şırnak merkeze bağlı Yeniaslanbaşar köyünde ikamet eden Güvenlik Korucusu İhsan Göktaş ve ailesinin ikamet ettiği evde yangın çıktı. Çıkan yangın nedeni ile Göktaş ailesinin ikamet ettiği ev kullanılamaz hale geldi. Yangın haberini alan Şırnak Valisi Birol Ekici, Şırnak Vali Yardımcısı Emine Dilce, Şırnak İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Hasan Güngen ile birlikte Güvenlik Korucusu Göktaş'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Ekici, Güvenlik Korucusu İhsan Göktaş'ın evinin tadilatının yapılması için ilgili kurum amirlerine talimatlar vererek, "Devlet olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Güvenlik Korucumuz İhsan Göktaş ve kıymetli ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Kıymetli ailesi ile birlikte ikamet ettiği evinin tadilatının yapılması için devlet olarak elimizden geleni yapacağız" dedi.

Şırnak’ta korucunun evi yandı: Vali olay yerinde inceleme yaptı

Şırnak’ta korucunun evi yandı: Vali olay yerinde inceleme yaptı

Şırnak’ta korucunun evi yandı: Vali olay yerinde inceleme yaptı

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