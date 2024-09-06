Şırnak’ta "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetler Günü ve Zafer Haftası kapsamında düzenlenen gösterim, Şırnak Valiliği'nin ev sahipliğinde Öğretmenevi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Diyarbakır annelerinin mücadelesini ele alan belgeselin gösterimi, izleyenler üzerinde derin bir etki bıraktı.

Gösterimin ardından Şırnak Valisi Cevdet Atay, belgeselin önemine değinerek, emeği geçenleri tebrik etti. Vali Atay, "Bölgede yaşanan acılar hepimizin yüreğine dokunuyor. Bu tür yapımlar, geçmişten ders alarak benzer trajedilerin tekrar yaşanmaması adına çok değerlidir. Burada halkımızın ve ailelerin çocuklarına sahip çıkması gerektiğini unutmamamız gerekiyor. Bu belgesel, toplumsal farkındalığı artırmak için büyük bir adım" dedi.

Belgeselin yapımcısı ve AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, belgesel sürecinde yaklaşık 100 Diyarbakır annenin hikayesini dinlediklerini ve bunları belgesele taşıdıklarını ifade etti. Miroğlu, "Acılar bize ait, ama ne yazık ki bu hikayeleri başkaları anlatıyor. Bizim amacımız bu gerçekleri kendi dilimizle anlatmaktı. Elimizdeki materyallerle bir kitap da hazırlamayı planlıyoruz" dedi.

İçişleri Bakanlığı Müşaviri Hatice Atan ise Diyarbakır’daki annelerin başlattığı mücadelenin tüm ülkeye yayıldığını belirterek, "Bir annenin HDP önünde yaktığı meşale, terör örgütüne karşı dalga dalga yayıldı. Bu mücadele, Şırnak’tan Hakkari’ye, İzmir’den yurtdışına kadar ulaştı" ifadelerini kullandı.

Belgeselin yönetmeni Yasemin Çekiç, bu projeyi büyük bir duygusal yoğunlukla hazırladıklarını, belgeselin yaklaşık 3 ay süren bir kurgu sürecinin ardından tamamlandığını ve izleyicilere hem acıları anlatmayı hem de hissettirmeyi başardıklarını umduklarını belirtti.

Gösterime, evlat nöbeti tutan anneler ve babalar, Şırnak Valisi Cevdet Atay, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.