Şırnak'ta yoğun kar yağışı: Karayolları ekipleri 7/24 çalışıyor

Bu bölgede, Karayolları 9. Bölge 95. Şefliği ekipleri, karla mücadele çalışmalarını durmaksızın, 7 gün 24 saat boyunca sürdürüyor. Yoğun yağış sonucunda, 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidi’nde kar kalınlığı bazı yerlerde 5 metreye kadar çıkıyor. Bu geçidin ulaşıma açılabilmesi için, ekipler vardiyalı bir şekilde çalışıyor ve 7/24 mesai yapıyorlar.

İş makinelerinin bazen karın altında kaldığı bu zorlu koşullarda, ekipler tipi ve dondurucu soğuklara rağmen yolu ulaşıma açmayı başarıyor ve böylece vatandaşların mağduriyetini önlüyorlar.