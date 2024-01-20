Şırnak'ta yoğun kar yağışı: Karayolları ekipleri 7/24 çalışıyor

Kaynak: AA
Şırnak'ta yoğun kar yağışı: Karayolları ekipleri 7/24 çalışıyor
Şırnak’ta, özellikle Uludere ilçesindeki Tanin Geçidi’nde, kar yağışı yoğun bir şekilde etkili oluyor.

Bu bölgede, Karayolları 9. Bölge 95. Şefliği ekipleri, karla mücadele çalışmalarını durmaksızın, 7 gün 24 saat boyunca sürdürüyor. Yoğun yağış sonucunda, 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidi’nde kar kalınlığı bazı yerlerde 5 metreye kadar çıkıyor. Bu geçidin ulaşıma açılabilmesi için, ekipler vardiyalı bir şekilde çalışıyor ve 7/24 mesai yapıyorlar.

İş makinelerinin bazen karın altında kaldığı bu zorlu koşullarda, ekipler tipi ve dondurucu soğuklara rağmen yolu ulaşıma açmayı başarıyor ve böylece vatandaşların mağduriyetini önlüyorlar.

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