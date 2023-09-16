Siroz olan Harika Avcı'dan kahredecek karar

Türk sinemasının efsane yıldızlarından Harika Avcı'nın sağlık durumu hayranlarını derinden üzüyor. Yeşilçam'ın parlayan yıldızı, son dönemde maddi zorluklar yaşarken, geçen yıl da siroz teşhisiyle sarsıldı. Ancak en üzücü haber, Avcı'nın tedaviyi reddetmesi oldu.

Yeşilçam'ın dillere destan yıldızı Harika Avcı'nın zor günler yaşadığı biliniyordu. Maddi sıkıntılarla boğuşan sanatçı, bu zorluklarını 2021 yılında yaptığı bir açıklamayla doğrulamıştı. Ancak, geçen yıl ortaya çıkan siroz teşhisi, herkesi şoke etti.

HARİKA AVCI SİROZLA MÜCADELESİNDE TEDAVİYİ REDDEDİYOR

Harika Avcı'nın yakın arkadaşı ve manevi oğlum dediği Harun Başal, sanatçının tedaviyi reddettiğini ve kimseyle görüşmek istemediğini belirtti. Başal, "O, şu anda hem bedensel hem de ruhsal olarak zor bir dönemden geçiyor. Onunla ilgili endişeleniyoruz. Tedavi olması gerekiyor ama maalesef bu konuda ikna olmuyor." şeklinde konuştu.

Hayranları, Harika Avcı'nın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını ve tekrar parlak günlerine dönmesini umut ediyor. Ancak bu süreçte sanatçının tedaviyi kabul etmesi ve sevdiklerine güvenmesi gerekiyor.

İŞTE HARİKA AVCININ FIRTINALARLA DOLU HAYATI

Harika Avcı, 2 Şubat 1960 tarihinde doğmuştur. Kendisi aslen İzmirli olup gerçek adı Nermin Ocak'tır. Annesinin adı ise Sabriye Ocak'tır. İlkokulu tamamladıktan sonra ortaokulu bırakan Harika Avcı, 11 yaşında annesiyle birlikte bir tütün fabrikasında işçi olarak çalışmaya başladı.

HAYATINI DEĞİŞTİREN OLAY

Film gibi bir hayat süren Harika Avcı, bir zamanlar fabrika işçisi olan genç bir kızdır. Bir gün annesiyle birlikte İzmir'in ünlü Kemeraltı Çarşısı'nda gezerken, tesadüfen reklam şirketi sahibi Ahmet Gül ile karşılaşır. Ahmet Bey, genç kızı çok beğenir ve ona sekreterlik teklif eder. Harika Avcı, daha önce Nermin olarak tanıdığımız, bu teklifi kabul eder ve fabrika işçiliğinden sekreterliğe terfi eder.

Kısa bir süre sonra, "gazinocu Nuri Bey" olarak bilinen biri, gazinosunun reklam işleri için reklam ajansını arar. Telefonu açan sekreter Nermin'e, "Sesin ne kadar güzelmiş. Ajansa gelince tanışmak isterim," der. Nuri Bey, Ahmet Bey gibi tereddüt etmeden Nermin'e iş teklifi yapar. Birkaç gün sonra Nermin, gazinocu Nuri ile tanıştırılır ve bir hafta sonra adı gazinonun neon ışıklı tabelasında yer alır. Nermin artık Harika Avcı olarak tanınır ve burnunu, göğüslerini doktor Onur Erol, kilosunu Muzaffer Kuşhan, imajını ise ünlü fotoğrafçı Erol Atar değiştirir. Harika Avcı, hayatında yeni bir döneme adım atarak bir gazino yıldızı haline gelir.

ZENGİN SEVGİLİLERİ OLDU

Harika Avcı, ün kazandıktan sonra verdiği röportajlardan birinde, birlikte olduğu ilk sevgilisinin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan bir İranlı genç olduğunu dile getirir. Şöhret olduktan sonra ise Türk Sanat Müziği'nin ünlü sesi Ahmet Özhan ile ilişki yaşar.

Bu noktadan sonra, zengin erkekleri tercih ederek sürekli partner değiştireceği ve bazı kişilerin deyimiyle bulduğu milyarder sevgililerinin kaynaklarını sömüreceği şeklinde bir benzetme yapılır. Harika Avcı, 5 Mart 1994 tarihli bir röportajında ise şu sözleri söyler: "Benim için boy ve fiziksel görünüş önemli değil. Bana göre, maddi açıdan güçlü olan erkek yakışıklıdır."

TRİLYONER ARAP AŞKI

Kuveytli milyarder iş insanı Bedii Cihanel, medyaya yansıyan en varlıklı sevgilileri arasında yer alan isimlerle ilişkisiyle tanınır. Bu ilişkiler arasında futbolcu Rıdvan Dilmen, Aydan Şener'in eski eşi futbolcu Ayhan Akbin, Sezer İnanoğlu (Sezercik filmlerinden tanıdığımız isim), fındık sektöründe faaliyet gösteren Lokman Kondakçı, trilyoner işadamı Reha Süren, Nükhet Duru'nun eski eşi işadamı Dikran Masis, ünlü müzisyen Onno Tunç, Fedon, işadamı Bedri Deren, oyuncu Cem Özer ve Cavit Çağlar'ın oğlu Mustafa Çağlar gibi isimler bulunmaktadır. Bedii Cihanel'in ilişkileri ve hayatı medya tarafından ilgiyle takip edilmektedir.

HARİKA AVCI'NIN LADY'LİK EĞİTİMİ

Harika Avcı, sevgilisi olan trilyoner işadamı Reha Süren tarafından Londra'ya lisan ve lady'lik okuluna gönderildi. Avcı, bir ay boyunca İngiltere'de yaşayıp diğer ay Amerika veya Fransa'ya giderek bir lady gibi hayatını sürdürdü. Bu sürenin sonunda, bir yıl boyunca süren bu aşktan geriye sadece lady Harika Avcı kaldı. Denizli'nin sayılı zenginlerinden işadamı Kadir Aksu ile ise tam 8 yıl boyunca birlikte oldu. Emirgan'daki köşk de bu cömert sevgilinin bir hediyesiydi. Ancak ne yazık ki, o köşk artık mevcut değil.

EN SEKSİ OYUNCU OLARAK TANINDI

Harika Avcı, Türk Sineması'nda 1980'lerde dikkat çeken bir seksi yıldız olarak öne çıktı ve birçok filmde rol aldı. Ayrıca müzik kariyerinde de başarılı oldu ve 16 albüm çıkardı. Albümlerinin prodüktörlüğünü ise Neşe Karaböcek ve Gülden Karaböcek'in kocası olan Atilla Alpsakarya üstlendi. Atilla Alpsakarya, maalesef 3 Kasım 2008 tarihinde vefat etti.

HARİKA AVCI HİÇ EVLENDİ Mİ? EŞİ KİMDİR?

Harika Avcı, 2009 yılına kadar birçok ilişki yaşamış olmasına rağmen, hiç evlenmemişti. Ancak 14 Şubat 2009 tarihinde, kendisinden 20 yaş küçük menajeri ve bilgisayar yazılımcısı İbrahim Öztürk ile ilk ve son evliliğini gerçekleştirdi. Evlilikleri oldukça kısa sürdü ve 25 Ocak 2015 tarihinde boşandılar.

HARİKA AVCI MADDİ OLARAK DİBE VURDU

Maddi ve manevi açıdan zor bir süreç yaşadığı söylenen Harika Avcı, sinema ve şarkıcılık kariyerinden elde ettiği geliri yatırıma dönüştüremeyince büyük bir düşüş yaşamıştır. Umudum Olur musun Derneği, Harika Avcı'yı Kayışdağı civarında bulunan oldukça kötü bir bodrum katı dairede bulmuştur. Harika Avcı ve ağabeyi Ahmet Önergil, sefalet içinde yaşadıkları belirtilen bu yerden dernek tarafından Bakırköy sahilinde deniz manzaralı bir daireye yerleştirilmiştir.

5 BİN LİRA EMEKLİ MAAŞINI REDDETTİ

Umudum Olur musun derneği, Harika Avcı için devletin sağladığı 5 bin lira destek imkanını elde etmişti. Ancak Harika Avcı, gururundan dolayı bu yardım talebini reddetti ve parayı istemedi.

Dernek, Harika Avcı hakkında şu bilgiyi paylaştı: "Biz, Harika Avcı'nın daha iyi bir yaşam sürmesi için elimizden geleni yaptık. Emekli maaşı için görüşmelerde bulunduk. Devlet desteğiyle 5000 TL'lik bir emekli maaşı bağlanması planlanıyordu, ancak Harika Hanım bunu kabul etmediği takdirde duyulabileceği endişesiyle reddetti. Bu nedenle kira yardımını da kesmek zorunda kaldık."

HARİKA AVCI ÖLDÜ HABERLERİ ÇIKTI

Harika Avcı devlet desteği olan 5 bin lirayı kabul etmeyince Umudum Olur musun derneği kira yardımını da kesmiş. İşte bu yardımın kesilmesinden sonra Harika Avcı'nın akıbeti tam bir muamma oldu. Geçtiğimiz günlerde Harika Avcı'nın kayıp olduğu dahası ölmüş olabileceği haberleri medyaya yayıldı. Para ödülü ile aranan Harika Avcı ortaya çıkıp zehir zemberek bir açıklama yaptı ve şunları söyledi:

*"Görüntüme para ödülü koyan, beni öldü olarak haber yapıp eğlenen zavallılar. Sizler nasıl bir omurgasızsınız? Her lafınız yalan. Daha önce de ‘Ulaştım programa gelecek’ dediniz. Ne zaman bana ulaştınız da ‘Geleceğim’ dedim? Reyting için, takipçi artırmak için gözünüz dönüyor.

Ben bir döneme assolistliğimle damga vurmuş, albümleri, filmleri olan hatta programlar sunmuş biriyim. Beni dilinize dolamadan önce birkaç kez düşünün. En büyük servetim sesim ve sevenlerim. Sahneye dönmem de bir kararıma bakar. Aklım başımda çok şükür.

HARİKA AVCI FİLMLERİ

1998 - Ölümün El Yazısı,

1995 - Gizli Aşk (tv dizisi),

1989 - Gönül Garip Bir Kuştur,

1989 - Öyle Bir Kadın ki,

1989 - Sevgiler Düşlerde Kaldı,

1987 - Alışırım,

1987 - Kalbimdeki Düşman,

1987 - Temas,

1987 - Yasemin,

1986 - Sıcak Yatak,

1986 - Sevgi Çıkmazı,

1986 - Acı Dünya,

1985 - Ateş Dağlı,

1985 - Vahşi Aşk,

1978 - İyi Aile Çocuğu

Kaynak/ dokuzeylül.com