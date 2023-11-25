Siroz ve kronik karaciğer hastalılarına iyi geliyor. İşte o ot

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Deve dikeni otu; Karaciğer iltihabı dahil, aşırı alkol ve bazı ilaçların neden olduğu safra yolu iltihabı, siroz ve kronik karaciğer hastalılarında olumlu katkılar sağlar.

SİROZ NEDİR?

Siroz, hepatit ve kronik alkolizm gibi birçok karaciğer hastalığının sebebiyet verdiği karaciğerde ileri derecede hasar oluşumuna denir.

Karaciğerde aşırı alkol tüketimi gibi nedenlerle yara dokusu oluşabilir.

DEVE DİKENİ ÇAYI NASIL DEMLENİR, TÜKETİLİR?

Deve dikeni çayı düzenli tüketildiği takdirde karaciğerlere oldukça faydalıdır. Siz de çayın faydalarını görmek için düzenli tüketmeye dikkat etmelisiniz.

Deve dikeni çayı 2 farklı tarifle yapılabilir.

1. Tarif

Malzemeler

1 çay kaşığı deve dikeni tohumu

1 bardak su

Hazırlanışı

Deve dikeni tohumunu taca ezin.

Bir bardak su içinde yaklaşık 10 dakika demleyin.

Ardından süzün.

Bu çayı günde 1 – 2 bardak içebilirsiniz.