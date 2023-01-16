16 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sırp lider Vucic orduya 5 bin kişi alınacağını açıkladı

Sırp lider Vucic orduya 5 bin kişi alınacağını açıkladı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, özel birliklerin güçlenmesini istediklerini belirterek, orduya 5 bin kişilik alım yapılacağını duyurdu.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 17:27
Takip Et

Sırp lider Vucic'den orduya 5 bin kişi alınacak açıklaması

Sırp lider Vucic orduya 5 bin kişi alınacağını açıkladı
+
Aa
-

Vucic, başkent Belgrad'daki Orduevinde gerçekleşen ve Sırbistan ordusunun 2022'deki faaliyetleri ve durumunun ele alındığı toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin gelecek dönem yerli üretim insansız hava araçlarına odaklanacağına işaret eden Vucic, "Özel birliklerin güçlenmesi için çalışmalar yürüteceğiz. Bu bağlamda, 15 Şubat Devlet Günü'nde özel birliklere 5 bin kişinin alınması için ilan açılmasını talep edeceğim." dedi.

Vucic, savunma sanayisinin güçlenmesi adına da faaliyetler yürüteceklerini ifade ederek, askerlerin maaşlarında artış yapılması kararı aldıklarını belirtti.

Ukrayna'daki savaşın Sırbistan'ı olumsuz etkilediğini dile getiren Vucic, "Ödemesini yaptığımız askeri donanımın ithalatını yapamıyoruz. Aynı şekilde yedek parçaları da getiremiyoruz. Bu yüzden de güçlü olan taraflarımıza odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Milos Vucevic de Sırbistan ordusunun kriz anlarında gösterdiği vatanseverlik karşısında memnuniyet duyduklarını belirterek, Kosova ile yaşanan son gerilimde ordunun emirleri eksiksiz yerine getirdiğini vurguladı.

Sırbistan savunmasının güçlenmesi için çalışmalarına devam edeceklerinin altını çizen Vucevic, ülkesinin askeri tarafsızlık tutumunu devam ettirdiğini yineledi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hastaneye kaldırıldı
1
﻿Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hastaneye kaldırıldı
﻿Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hastaneye kaldırıldı
﻿Londra derbisinde skandal görüntü: Galibiyetin önüne şiddet geçti
2
﻿Londra derbisinde skandal görüntü: Galibiyetin önüne şiddet geçti
﻿Londra derbisinde skandal görüntü: Galibiyetin önüne şiddet geçti
﻿Taliban'ın Türkiye'ye karşı çirkin niyeti ortaya çıktı. Küstah video
3
﻿Taliban'ın Türkiye'ye karşı çirkin niyeti ortaya çıktı. Küstah video
﻿Taliban'ın Türkiye'ye karşı çirkin niyeti ortaya çıktı. Küstah video
﻿İşte bir Türk askerinin 7 ay sonra çocuklarına kavuştuğu anlar
4
﻿İşte bir Türk askerinin 7 ay sonra çocuklarına kavuştuğu anlar
﻿İşte bir Türk askerinin 7 ay sonra çocuklarına kavuştuğu anlar
﻿Acun Ilıcalı'dan Nagihan Karadere'ye çok sert 'sahte' cevabı
5
﻿Acun Ilıcalı'dan Nagihan Karadere'ye çok sert 'sahte' cevabı
﻿Acun Ilıcalı'dan Nagihan Karadere'ye çok sert 'sahte' cevabı
﻿Kemal Kılıçdaroğlu yeni vaadini açıkladı
6
﻿Kemal Kılıçdaroğlu yeni vaadini açıkladı
﻿Kemal Kılıçdaroğlu yeni vaadini açıkladı
﻿BAE'den yeni Sedat Peker gelişmesi. Avukatı son gelişmeyi duyurdu
7
﻿BAE'den yeni Sedat Peker gelişmesi. Avukatı son gelişmeyi duyurdu
﻿BAE'den yeni Sedat Peker gelişmesi. Avukatı son gelişmeyi duyurdu
﻿Erdoğan ve Putin telefonda görüştü
﻿Erdoğan ve Putin telefonda görüştü
﻿Erdoğan ve Putin telefonda görüştü
﻿Sırp lider Vucic orduya 5 bin kişi alınacağını açıkladı
﻿Sırp lider Vucic orduya 5 bin kişi alınacağını açıkladı
﻿Sırp lider Vucic orduya 5 bin kişi alınacağını açıkladı
﻿Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
﻿Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
﻿Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
﻿Türkiye'ye sızmaya çalışıyorlardı. Hudut Kartalları yakaladı
﻿Türkiye'ye sızmaya çalışıyorlardı. Hudut Kartalları yakaladı
﻿Türkiye'ye sızmaya çalışıyorlardı. Hudut Kartalları yakaladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.