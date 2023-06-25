Sırpların Avrupa Ligi planı deşifre oldu

Bu sezon şampiyonluğu Partizan'a kaybeden Kızılyıldız'ın Euroleague'e katılmak üzere olduğu ortaya çıktı.

Sırpların Avrupa Ligi planı deşifre oldu

Sırp Ligi'nde şampiyonluğu Partizan'a kaptıran Kızılyıldız, Euroleague'e katılmak için çözüm arıyor.
Sırp Ligi'nden normal şartlarda yalnızca 1 takım Euroleague'e katılabiliyorken Telegraph'ın haberine göre Kızılyıldız gelecek sezon Euroleague'de oynayabilecek.
WILD CARD BASKISI
Telegraph'ın yaptığı habere göre resmi açıklama 29 Haziran'da gelecek olmasına rağmen Kızılyıldız'ın "Wild Card" aldığını söyledi. Böylece uzun süredir devam eden Partizan-Kızılyıldız çekişmesi hem Sırp Ligi'nde hem de Euroleague'de devam edecek.
Ayrıca Telegraph yaptığı haberde Kızılyıldız'ın gelecek sezon Euroleague'de oynamak için Euroleague yönetimine 500 bin euro'luk bir ödeme yaptığını iddia etti.
TÜRKİYE'DEN ADAY VAR
Gran Canaria'nın gelecek sezon Euroleague'de oynamayacağını söylemesinin ardından Valencia veya Eurocup'ta sezonu ikinci sırada bitiren Türk Telekom'un "Wild Card" için en önemli iki aday olduğu söylendi.

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