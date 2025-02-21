Sırra kadem basmıştı! Meraklı Köfteci'nin Fatması'nın son hali ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Sırra kadem basmıştı! Meraklı Köfteci'nin Fatması'nın son hali ortaya çıktı

Usta sanatçı Kemal Sunal'ın rol aldığı Meraklı Köfteci’de Fatma karakterini canlandıran Gölgen Bengü rol aldığı iki filimden sonra ortalıktan yok olmuştu. Yeşilçam güzeli Bengü'nün son hali ortaya çıktı.

Meraklı Köfteci’de Kemal Sunal ile başrolü paylaşan güzel oyuncu Gölgen Bengü şöhret basamaklarını tek tek çıkarken bir anda ortalıktan kaybolmuştu.

Gölgen Bengü, 1976 yılında da o dönemin popüler dergisi SES'in düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması" nda ikinci olmuştu.

iig.webp

Gölgen Bengü Kemal Sunal’la oynadığı filmin ardından 1977 senesinde de Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın rol aldığı "Aslan Bacanak" filminde Zeynep karakterine hayat verdi.

i.webp

SON HALİ GÜNDEM OLDU

Şöhreti geride bırakıp sırra kadem basan Gölgen Bengü şimdi de son haliyle gündem oldu. Oyunculuğu bıraktıktan sonra profesör oldu. Bengü, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olup North Carolina A&T State University'de yüksek lisans, Clemson University'de doktora yaptı.

6y6.webp

Şimdilerde 70 yaşında olan ünlü isim New Jersey Teknoloji Enstitüsünde makine ve endüstri mühendisliği bölümünde profesör unvanıyla çalışmalarını sürdürüyor.

70'lerde ortalığı kasıp kavuran "Cici Kızlar" grubunda yer alan Bilgen Bengü, Gölgen Bengü'nün de ablasıdır.

7y7y.webp

9i.webp

Son Haberler
Litvanya sanayisinde büyük sıçrama
Litvanya sanayisinde büyük sıçrama
Ellerdeki bu belirti akciğer kanserinin habercisi olabilir! Uzmanlardan önemli uyarılar
Ellerdeki bu belirti akciğer kanserinin habercisi olabilir!
Erdoğan’dan AKP’li isimleri kızdıracak jet görevlendirme! Daha geleli 1 ay oldu…
Erdoğan’dan AKP’li isimleri kızdıracak jet görevlendirme! Daha geleli 1 ay oldu…
Fenerbahçe’den çok konuşulacak transfer hamlesi: Operasyon dört koldan başlayacak
Fenerbahçe’den çok konuşulacak transfer hamlesi: Operasyon dört koldan başlayacak
Doğu Timor'da TÜFE'nin üç aylık düşüşü devam etti
Doğu Timor'da TÜFE'nin üç aylık düşüşü devam etti