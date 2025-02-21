Sırra kadem basmıştı! Meraklı Köfteci'nin Fatması'nın son hali ortaya çıktı

Meraklı Köfteci’de Kemal Sunal ile başrolü paylaşan güzel oyuncu Gölgen Bengü şöhret basamaklarını tek tek çıkarken bir anda ortalıktan kaybolmuştu.

Gölgen Bengü, 1976 yılında da o dönemin popüler dergisi SES'in düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması" nda ikinci olmuştu.

Gölgen Bengü Kemal Sunal’la oynadığı filmin ardından 1977 senesinde de Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın rol aldığı "Aslan Bacanak" filminde Zeynep karakterine hayat verdi.

SON HALİ GÜNDEM OLDU

Şöhreti geride bırakıp sırra kadem basan Gölgen Bengü şimdi de son haliyle gündem oldu. Oyunculuğu bıraktıktan sonra profesör oldu. Bengü, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olup North Carolina A&T State University'de yüksek lisans, Clemson University'de doktora yaptı.

Şimdilerde 70 yaşında olan ünlü isim New Jersey Teknoloji Enstitüsünde makine ve endüstri mühendisliği bölümünde profesör unvanıyla çalışmalarını sürdürüyor.

70'lerde ortalığı kasıp kavuran "Cici Kızlar" grubunda yer alan Bilgen Bengü, Gölgen Bengü'nün de ablasıdır.