Sırrı Süreyya Önder'in cenaze programı belli oldu

TBMM Başkanvekili, Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı. Geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakıma kaldırılan Önder, 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

DEM Parti yetkililerinden alınan bilgilere göre ise, Önder'in cenaze programı belli oldu. Önder, Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecek.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Sırrı Süreyya Önder yarın (4 Mayıs Pazar) İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacağı belirtilirken, cenaze programının detayları şu şekilde,

"12:00 - AKM'de Anma Etkinliği düzenlecektir.

İkindi Namazından sonra Levent'teki Barbaros Camii'nde cenaze namazı kılınacaktır.

Ardından Cenaze Zincirlikuyu Mezarlığında defnedilecektir."