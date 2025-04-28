Sırrı Süreyya Önder'in doktorlarından kritik açıklama

Sırrı Süreyya Önder’in doktorları, tedavisinin 13. gününde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, Önder’in hayati tehlikesinin giderek arttığı belirtilmişti. Doktorlar, nörolojik tablosunun kötüleşmeye başladığını ifade ederek, hastane önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kalp ameliyatı sonrası 13 gündür yoğun bakımda tedavi gören Sırrı Süreyya Önder’in durumuyla ilgili doktorlar, hastane önünde detaylı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hastamız ECMO kalp destek cihazı ve yoğun inotropik destek tedavileri altında yoğun bakım ünitemizde hemodinamik stabilitesini korumasına rağmen nörolojik açıdan içinde bulunduğumuz tablo giderek bozulmaya başlamıştır. Bu nedenle başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız.

Hastamızın nörolojik açıdan beyinle ilgili refleksleri azalmış ve beyin ödemi devam etmektedir. Kendisinin beyin kan akımı mevcuttur ve tüm bu bulgular bize kendisinin hayati tehlikesinin giderek arttığını ortaya koymaktadır. Ancak biz sabırla tüm tedavilerimize devam edeceğiz ve sabırla bekleyeceğiz.

“BİR KÖTÜLEŞMEDEN SÖZ EDİLEBİLİR”

Kırılma noktası denilen şey nörolojik durumun giderek kötüleşmesi bu bir kırılma noktası oluşturuyor. Yani özellikle göz kapağını kırpma dudak gibi hareketler yaptığına müdahale ederlerdi.

(Şu an bu refleksleri gösteriyor mu?)

Giderek reflekslerin azaldığını söyleyebiliriz. Hem muayenelerdeki refleksler giderek azalıyor. Hem de elektrofizyolojik olarak EGE kayıtlarında çıkan bulgularda belli bir süpresyon dediğimiz cevapsızlık halini göstermeye başladı.

Bu hem muayenenin hem de yardımcı muayenelerin bulgular ışığında ilk günlere göre nörolojik bulgularda bir kötüleşmeden söz edilebilir.

(Peki bu nörolojik bulgulardaki kötüleşme neye işaret ediyor? Yani dönemlerde nasıl olarak.)

Şimdi bu hastadaki kötüleşmenin anoksik ensefalopati dediğimiz beyne hava gitmesinin az olması ile şekillenen bir beyin tutulumu olduğunu biliyoruz. O tabloya bağlı olarak da hastanın beyin ödemi var. Beyin şişmiş vaziyette. Bunun da klinik bulgularında refleks azlığı ve EGE'deki değişiklikler şeklinde özetlenebilir. . Anoksik ensefalopatinin böyle bir tedavisi yok. Anoksik ensefalopati bütün dünyada tıbbi olarak tedavi edilen bir rahatsızlıktır. Bunun herhangi bir cerrahi müdahalesi dünyada uygulanan bir metot değildir. (Peki düzelmesi ne kadar uzun olur?) Yani bir konuda zaman bildirmek mümkün değil. Çok tedbirli bir iyimserlik içerisinde olmak lazım. Ama giderek de elimizdeki kriterlerin giderek daha iyiye gittiğini söylememiz çok zor. Beyin ölümü kullanabiliyor. Beyin ölümü, bulguları şu anda yok. Yapılan tetkiklerde böyle bir şey yok. Bunu ancak zaman içerisinde cevaplandırabileceğiz.