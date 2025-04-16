Sırrı Süreyya Önder'in doktorundan flaş açıklama!

Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden Prof. Dr. Ertan Sağbaş, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a Sırrı Süreyya Önder'in duruma ilişkin bilgi verdi.

'UMUTLANDIRAN BİR İKİ PARAMETRE VAR AMA...'

Sağbaş şu açıklamayı yaptı:

"Bizi umutlandıran bir iki parametre var. Dolaşımla ilgili bir parametrede iyileşme var. Kanaması durdu gibi. Kendi kendine nefes almaya çalışır gibi bir durum var. Kızı yanına girdiğinde tepki verdi. Bunlar iyi şeyler ama kalbinin sağ tarafında basmama olayı devam ediyor. Vücut fonksiyonlarını üstlenen makine kalbin ve akciğerin görevini üstleniyor. Anlık olarak takip etmeye devam ediyoruz."