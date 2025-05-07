Sırrı Süreyya Önder'in filmine fakülte sekreterinden engel!

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, 3 Mayıs tarihinde hayatını kaybeden DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yazıp yönettiği 'Beynelmilel' filminin gösterimi için çağrı yapmıştı.

Ancak film gösterimi, amfi önünde 'temizlik' gerekçe gösterilerek engellendi.

FAKÜLTE SEKRETERİNDEN ENGEL

Edinilen bilgiye göre, film izlemek için amfiye gelen öğrenciler içeri alınmadı. Buna karşılık boş bir sınıfta filmi izlemek isteyen öğrencilere ise fakülte sekreteri M.A müdahale etti.

"BU ETKİNLİK YAPILMAYACAK"

Öğrencilerle fakülte sekreteri arasında çıkan gerginlikte, M.A. öğrencilere, "Bu etkinlik burada yapılmayacak" dedi.

Nedenini soran öğrenicilere sekreter, "Benden izin almadınız, siz etkinlik izni vermediğimiz öğrencilerin hakkını yiyorsunuz" cevabını aldı.

Amfinin önüne gelen güvenlikler ise, film etkinliğinin gürültüye yol açtığını ve eğitimi engellediği için suç olduğunu söyledi.

Öğrenciler, kendilerine izin vermeyen fakülte sekreterine "Senin görevin AKP'nin MHP'nin bekçiliğini yapmak mı?" diye sordu.

"BUNLARIN AMACI FİLM İZLEMEK DEĞİL"

Kapıyı kapatmak isteyen öğrencilere izin vermeyen fakülte sekreteri M. A.'nın, kendisine etkinliğin neden yapılmadığını soran üniversite personellerine "Bunların amacı film izlemek değil, Sırrı Süreyya Önder'i anmak" dediği iddia edildi.

Öğrencilerle, sekreter arasında çıkan gerginlikten sonra "faşizme karşı omuz omuza" sloganları attı.