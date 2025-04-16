Sırrı Süreyya Önder'in haberini alan Yavuz Bingöl, hastaneye koştu

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyata alındı. Sırrı Süreyya Önder'in acı haberini duyan birçok siyasi ve partili ise hastane koştu. Hastaneye ziyarete gelenler arasında sanatçı Yavuz Bingöl de vardı.

DEM PARTİ: CİDDİYETİNİ KORUYOR

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, "Aort damarında meydana gelen yırtılma nedeniyle yapılan cerrahi müdahale devam etmekte, Önder’in durumu ciddiyetini korumaktadır" denildi.



DEM Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "TBMM Başkanvekilimiz ve DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu 15 Nisan Salı günü saat 23.00 itibariyle İstanbul’da kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştır. Aort damarında meydana gelen yırtılma nedeniyle yapılan cerrahi müdahale devam etmekte, Önder’in durumu ciddiyetini korumaktadır" ifadelerine yer verildi.

