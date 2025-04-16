Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir: 'En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba'

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Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir: 'En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba'

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavisi devam ederken, kızı Ceren Önder Kandemir'den paylaşım geldi.

Ceren Önder Kandemir, babasının hastaneye kaldırıldığı dakikalarda hastane acilindeydi. Kandemir, yaklaşık 20 saat sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"DUA EDİN"

Ceren Önder Kandemir, "En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba" diye seslendi, "Babam duaya inanır, dua edin" çağrısı yaptı.

Kandemir'in paylaşımı şöyle:

"En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba. Benim için değilse torunun için. Senin ona anlatacaklarını ben anlatamam. Elime yüzüme bulaştırırım. Gecenin bir yarısı 'Mavra yapalım mı?' diye mesaj at bana. Sen benden başka kaç kişinin daha babasısın, direnmek zorundasın. Ömrümün son gününe kadar tırnağının tekini incitenlere, gülümsemeni bile çok görenlere cehennem azabı yaşatmak için yaşayacağım ama yapamam senin gibi, elime yüzüme bulaştırırım. Ha gayret baba, hani canoyu bugün okuldan sen alacaktın. Babam duaya inanır, dua edin"

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