Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin flaş açıklama

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hastaneye kaldırılmıştı.

Yaklaşık 12 saatlik ameliyat sonrası dün öğlen saatlerinde yoğun bakıma alınan Önder'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama geldi.

"TEDAVİYE OLUMLU YANIT VERİYOR"

Florence Nightingale Hastanesi'nden yapılan açıklamada Önder'in tedaviye iyi yanıt vermekte olduğu bildirildi.

Hastaneden yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER'in; genel olarak tedavilerimize iyi yanıt vermektedir. Sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Asidoz tablosu düzeldi ve idrar çıkışı normal. Sadece böbrekleri korumak için bugün hemofiltrasyon yapacağız.

Spontan solunumu var. Ağrılı uyaran yanıtı var. Tansiyon ve dolaşımı düne göre daha normal. Bacakların dolaşımı perifer iyi. ECMO, Noradrenalin ve dobutamin altında ortalama 110/66 mmHg. Sol ventrikül kasılması çok iyi; sağ ventrikül kasılması halen iyi değil, çok az kasılmakta. EEG takıldı ve 24 saat kalacak. Süreç uzun, bekleyeceğiz. Yoğun bakım süreci devam ediyor."

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