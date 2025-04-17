Kalp rahatsızlığı geçirmişti! Önder'in son görüntüleri

Düzenleme: Kaynak: İHA

Geçtiğimiz günlerde kalbinde yaşadığı rahatsızlık sonucu hastanede tedavi altına alınan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in kameraya yansıyan son görüntüleri ortaya çıktı.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizinin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

Önder'in yemek yediği son görüntüleri ortaya çıktı.

AMELİYATI YAKLAŞIK 12 SAAT SÜRMÜŞTÜ

Önder, önceki akşam geçirdiği kalp krizinin ardından yaklaşık 12 saat süren bir ameliyata alındı. Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Önder'in aort damarının yırtıldığı belirtilmişti.

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Hastaneden yapılan açıklamada, Önder'in hayati tehlikesinin sürdüğü ifade edilmişti.

Halen yoğun bakımda tedavisi süren Önder'in son görüntüleri ortaya çıktı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sırrı Süreyya Önder'in, kalp krizi geçirmeden önce tek başına Beyoğlu'nda bulunan bir restorana gittiği ortaya çıktı. Burada yemek yiyen Önder'in, ardından restorandan ayrıldığı görüldü.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Önder'in restorana giriş yaptığı ve yemek yediği anlar yer alıyor.

Çalışanlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Önder'in yaklaşık yarım saat restoranda kaldığı öğrenildi.

Evine döndükten kısa bir süre sonra ise fenalaştığı bilgisi alındı.

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