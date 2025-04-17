Sırrı Süreyya Önder'in son durumu hakkında Sağlık Bakanı'ndan açıklama

Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Şimdiye kadar büyük direnç gösterdi. Durumda çok büyük bir değişiklik yok" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından kaldırıldığı hastanede 10 saati aşkın süren bir ameliyatın ardından uyutuldu.

DEM Partili Bakırhan'dan Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

MEMİŞOĞLU SON DURUMUNU AÇIKLADI

Sırrı Süreyya Önder'i hastanede ziyaret eden Sağlık Bakanı Memişoğlu sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Memişoğlu, "Şimdiye kadar büyük direnç gösterdi. Durumda çok büyük bir değişiklik yok" dedi.

Memişoğlu "Pozitif böyle bir insanın yeniden aramıza katılması için dua bekliyoruz. Gerçekten çok büyük bir ameliyat, bir cerrah olarak söylüyorum. Şimdiye kadar büyük direnç gösterdi.

Hepimiz birlikte onun iyileşip aramıza katılmasını bekliyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bütün camiasına, kendisine, ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Durumda çok büyük bir değişiklik yok. Değişiklik olunca ekip arkadaşlarımız, hekim arkadaşlarımız sayın hocam arz eder, bilgilendirir. Ama biz ziyaret ettik sayın kardeşiyle beraber. Uzaktan baktık. Duamızı ettik. Saygılar sunuyorum."