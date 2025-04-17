DEM Partili Bakırhan'dan Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu kaldırıldığı hastanede basın toplantısı düzenledi.

Tuncer Bakırhan, "Hekim arkadaşlar her gün bir önceki güne göre ilerleme sağladığını söyledi. Sırrı Süreyya Önder çok güçlü ve bilinçli bir insandır, bunu da atlatacaktır ve barış mücadelesiyle buluşacaktır" dedi.

"EN İYİ HEKİMLER GÖREV ALDI"

Bakırhan, "Sırrı Süreyya önder dirençli bir insandır. Yıllarca mücadele ferdi badireler atlattı bu badireyi de atlatacağına eminim. Mucadele ediyor direniyor, sağlıklı bir şekilde bize kavuşmasını umuyoruz. Bu günler tarihi günlerdir. Türkiye halkları buradaydı. Barış ve demokrasi mücadelesinden dolayı geldiler. Umarım bu dayanışma Sırrı Süreyya Önder'e sahip çıkma devam eder. Önder'in uğruna sağlığını verdiği barış mücadelesine sahip çıkmaya devam edilir. Kimsenin tereddütü olmasın en iyi hekimlerin yaptığı operasyonla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin flaş açıklama