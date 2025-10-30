Uzun bir süredir sahnede de yer almayan Sezen Aksu’nun son halini yakın arkadaşı Emel Müftüoğlu sosyal medya hesabından paylaştı. Müftüoğlu birlikte çektirdikleri fotoğrafın altına “Dinlenme molası verdik 8565327 adım yürüdükten sonra” notunu düştü.

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Sırrı Süreyya Önder'in ölümünden sonra saçlarını kazıttığı söylenen Sezen Aksu'nun son hali uzun bir sürenin ardından ortaya çıktı. Minik Serçe’nin saçlarının yavaş yavaş uzamaya başladığı da görüldü.

UZAK ŞEHİR’E ŞARKISINI HEDİYE ETTİ

Öte yandan Sezen Aksu her bölümüyle gündeme gelen ve izleyicisi olduğu Uzak Şehir’e geçtiğimiz gün bir şarkısını hediye etti. Ozan Akbaba’nın seslendirdiği şarkıya bölümden görüntülerle özel tanıtım yapıldı.