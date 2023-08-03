Sırtı kaşınan yerli ayının kaşınma dansı fotokapana yansıdı

Sosyal medyaya düşen bir ayının sırtını kaşıma videosu gündem oldu.

Sırtı kaşınan yerli ayının kaşınma dansı fotokapana yansıdı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, bir ayının foto kapana yansıyan ağaca sürtünme görüntüsünü, "Ayıların ormanda kaşınma dansı" notu ile paylaştı.

Proje alanına bırakılan fotokapanlara çeşitli yaban hayvanları yansıdı.

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KAŞINMA DANSI

Bir ayının, ağaca sürtünerek sırtını kaşıdığı anlar, "Ayıların ormanda kaşınma dansı. Yaban hayvanlarının doğal davranışlarına saygı, ayıların kaşınma ağaçları güvence altında" notu ile DKMP'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Sarıkamış Ormanları, Allahuekber Dağları Milli Parkı ile Kars, Erzurum, Ardahan, Artvin sınırlarında bulunan Yaban Hayatı Koridoru'nu kapsayan 'Etobur Türlerin Araştırılması Projesi' kapsamında ayı, kurt, vaşak ve domuzların; koku, tüy, kıl gibi işaretlerini bıraktığı ağaçlar tespit edildi. Yaban hayvanlarının yaşam sınırlarını ve alan hakimiyetlerini belirlemek için işaretler bıraktığı ağaçlara, DKMP ekiplerince 'biyolojik çeşitliliğin korunması için doğada bırakılmıştır' tabelaları yerleştirildi.

Paylaşımda şu ifadeler yer alıyor:

Ayıların Ormanda Kaşınma Dansı.

Yaban hayvanlarının doğal davranışlarına SAYGI, Ayıların Kaşınma ağaçları güvence altında.

Sarıkamış Ormanları, Allahuekber Dağları Milli Parkı, Kars, Erzurum, Ardahan, Artvin illerinde Yaban Hayatı Koridorunda bulunan “Etobur Türlerin Araştırılması Projesi’ kapsamında yapılan çalışmalarla bozayı, kurt, vaşak ve domuzların koku, tüy, kıl gibi işaretlerini bıraktığı ağaçlar tespit edildi. Bu ağaçlar yaban hayvanlarının yaşam sınırları belirlemek ve alan hâkimiyetlerini kendi türündeki diğer hayvanlara anlatmak için kullandıkları işaret alanları olarak belirlendi.

Yaban hayvanları bu ağaçlarda kokularını bırakmak suretiyle ayakları ve pençeleri ile işaretlemektedir. Bu ağaçlara “BU AĞAÇ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI İÇİN DOĞADA BIRAKILMIŞTIR” tabelası takılmıştır.

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