Sırtlarına vergi zammı binen Kenyalılar sokaklara döküldü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Sırtlarına vergi zammı binen Kenyalılar sokaklara döküldü

Kenya'da on binlerce kişi hükümetin bütçe açığı ve devlet borçlarının yükünü halka yükleyen ek vergi tasarısına karşı sokağa döküldü.

Kenya hükümeti bütçe açığı ve devlet borçlarını karşılamak üzere 2.7 milyar dolarlık bir ek vergi tasarısı hazırladı. Vergi yükünün sırtlarına bineceğini öğrenen on binlerce Kenyalı ise sokaklara döküldü.

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Kenya'da, IMF ile yapılan anlaşma uyarınca getirilmek istenen ek vergilere karşı protestolara sahne oluyor. Hükümetin 2.7 milyar dolarlık ek vergi paketini görüşmeye başlaması ise vatandaşların sokağa inerek gösteriler yapmasına neden oldu.

Kenyalı vatandaşların temel tüketim maddelerine de vergi konmasının gündeme gelmesi ile birlikte ülkenin 47 bölgesinin 19'unda protestolar baş gösterdi. Uluslararası Af Örgütü ile Kenya Tıp Birliğinin açıklamasına göre, ülke çapında en az 200 protestocu gösterilerde yaralandı. Çok sayıda da eylemci gözaltına alındı.

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HÜKÜMET BAZI MADDELERDE GERİ ADIM ATMIŞTI

Söz konusu vergi paketine yönelik bir süredir devam eden protestolar, hükümete tasarıdaki bazı maddelerinde geri adım attırmıştı. Geçen hafta geri çekilen maddeler arasında, ekmek için önerilen yüzde 16’lık katma değer vergisi döviz işlemleri ve mali hizmetlere yönelik vergiler ve yüzde 2,5’lik motorlu taşıtlar vergisi gibi öneriler vardı.

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