Sis içinde kaybolan 1915 Çanakkale Köprüsü kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı

Kaynak: İHA
Sis içinde kaybolan 1915 Çanakkale Köprüsü kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı
1915 Çanakkale Köprüsü, yoğun sis bulutu içinde kayboldu. Dron ile görüntülenen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün sis içindeki görüntüsü görenleri büyüledi.

Çanakkale'de 3 gün boyunca etkili olacak sis, deniz ulaşımında aksamalara sebep olurken, Çanakkale Boğazı, görüş mesafesinin düşmesiyle sabah saatlerinde transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Özellikle Lapseki ve Gelibolu'da sisten göz gözü görmedi.

Sisin etkisini yitirmesinin ardından saat 10.05 sıralarında Çanakkale Boğazı tekrar gemi trafiğine açıldı.

2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ise sis bulutu içinde kayda alındı.

Drone ile görüntülenen köprünün görüntüsü ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Sis bulutu geçişi sırasında 1915 Çanakkale Köprüsünün görüntüsü büyüledi.

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