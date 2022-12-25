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Muğla’da yoğun sis etkili oldu

Muğla’da sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Sisli hava nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 12:35
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Sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye düştü

Muğla’da yoğun sis etkili oldu
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Muğla’nın Menteşe ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Hava sıcaklığının gece 3-4, gündüz ise 14 derece seyrettiği Muğla’da yağışlı havanın bölgeyi terk etmesinin ardından sabah saatlerinde Menteşe ilçesi şehir merkezinde ve çevre yolunda sisli hava hakim.

Trafikte seyreden sürücüler sisli hava nedeniyle görüş mesafesinde olumsuzluk yaşarken, Menteşe şehir içi ve çevre yolunda hafta sonu olması nedeniyle trafik yoğunluğunun az olması nedeniyle olumsuzluk yaşanmadı.


(Kaynak: İHA)

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