Şişecam Solarex İstanbul Fuarı’na katıldı

Düz Cam faaliyet alanında dünyanın en büyük beş global üreticisi arasında yer alan Şişecam, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Uluslararası Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı Solarex İstanbul’a katıldı.

Sektörün önde gelen firmalarının ve temsilcilerinin bir araya geldiği fuarda Şişecam, ziyaretçilere nitelikli güneş enerjisi camlarıyla ilgili bilgilendirdi.

Şişecam, Solarex İstanbul Fuarı’nda güneş enerjisi sektörüne yönelik Sandy ve Prizma desenlerinde ürettiği ve fotovoltaik modüllerde kullanılan güneş enerjisi camlarını sergiledi.

Güneş enerjisi camlarının yüzeylerine uygulanan özel Anti-Reflektif kaplama ile ışık yansımaları minimize edilirken geçirgenlik artışı sağlanıyor. Bu sayede güneş panellerinde performans artışı ve yüksek verimlilik elde ediliyor.

Bunun yanı sıra güneş paneli camlarının temperlenmesi ile mukavemet artışı sağlanıyor ve güneş panelleri çevre koşullarına karşı korunuyor.