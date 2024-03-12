Şişecam'dan 30 milyar TL'lik borçlanma kararı

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları 30 milyar TL borçlanma kararı aldı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformun'na (KAP) yapılan açıklama kapsamında, toplamda 30 milyar TL kadar yurt içinde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satış ve tahsisli satış yöntemleriyle borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildi.

Yapılan açıklamada, "İhraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin kararda belirlenenler dışındaki koşulların belirlenmesi ve bu çerçevede ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na, Borsa İstanbul A.Ş.'ye ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.