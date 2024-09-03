Sisi Türkiye'ye geliyor. İçişleri eski Bakanı Tantan'dan dikkat çeken yorum

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin 4 Eylül'de Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor.

Ziyaret sırasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Orta Doğu'da artan gerilim gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Ayrıca, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için atılacak adımlar da görüşülecek.

Konuyla ilgili eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan şunları sosyal medya hesabından paylaştı:

"LİBYA KONUSUNDA TAVİZ VERİLMEMESİ ÖNEMLİ BİR MESELEDİR"

"Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin yarın ülkemize yapacağı ziyaret ve imzalanması beklenen anlaşmalar çok geç kalınmış olsa da ülkemizin menfaatlerine uygundur.

Türkiye ve Mısır’ın Libya’ya bakış açılarının Türkiye’nin tezleri doğrultusunda birleşmesi ve uygulanması sağlanmalıdır.

Mısır’la yapılacak anlaşmalarda Libya konusunda taviz verilmemesi önemli bir meseledir.

Türkiye; Mavi Vatan doktrini kapsamında Mısır, Suriye, Lübnan başta olmak üzere Akdeniz’e kıyısı olan devletlerle Libya’yla yapılan anlaşmaya benzer şekilde münhasır ekonomik bölge anlaşmalarını yaparak deniz sınırlarını temin altına almalıdır. Bu anlaşmalar Mavi Vatan’ın uluslararası alanda kabulü için kritik düzeyde önem arz etmektedir.

Türkiye’ye 12 yıl sonra gelen Sisi’ye ne satılacak?

"SİSİ’Yİ İBB SEÇİMLERİNE BİLE MALZEME YAPIP…"

İktidarın dış politikayı iç politikaya alet etmesinin hatalı bir politika olduğu bir kez daha ortaya çıkmış olup bu politikaya artık son verilmesi gerektiği açıktır.

Sisi’yi İBB seçimlerine bile malzeme yapıp yarın işbirliği anlaşmalarına imza atılacak olması dış politikada Türkiye’nin neler kaybettiği sorusunu akıllara getirmektedir.

Devleti temsil edenlerin söylem ve eylemlerinde tutarlı olmaları devlet ciddiyetinin ortaya konulması bakımından önem arz etmekte olsa da Türkiye’nin son yıllarda bu özellikten mahrum bırakılması dış politikada ne yazık ki büyük bir itibar ve ciddiyet kaybına yol açmıştır.

Pragmatik bir anlayışla, şahsi menfaatler öncelik olarak görülerek devletin yönetilmesi günü kurtarıyor gibi görünse de esasında ülkemizin uzun yıllar büyük emeklerle oluşturulan birikimlerimizin ve nüfuzumuzun erozyona uğramasına neden olmuştur.

Türkiye’nin yarın Mısır’la imzalayacağı işbirliği anlaşmalarının devamının gelmesini ve Libya konusunda Türk tezlerinden bir adım bile geri atılmamalı, kritik bir mesele olduğundan siyaset üstü ve ortak bir anlayışla ele alınmalıdır. Türkiye’nin dış politikada TBMM çatısı altında; ortak akıl üreterek ve millet iradesini yansıtarak adımlar atması gerekmektedir."