Şişkinlik, kalp hastalıkları ve kronik hastalıklara karşı mucize baharat önerisi

Mutfakların vazgeçilmez baharatı köri tohumları, bilim dünyasının radarına takıldı. Yeni araştırmalar, bu kadim baharatın şişkinlik, kalp hastalıkları ve kronik hastalıklar üzerindeki etkileyici faydalarını ortaya koydu.

Uzmanlar, köri tohumlarının içerdiği güçlü bileşenlerin sindirim sağlığını desteklediğini, kalp-damar hastalıklarını önlemede etkili olduğunu ve diyabet gibi kronik hastalıkların riskini azalttığını belirtti.

Bilimsel veriler ve uzman görüşleriyle köri tohumlarının sağlık dünyasında oluşturduğu bildirildi.

SİNDİRİMDE BİR DEVRİM: ŞİŞKİNLİĞİ AZALTIYOR

Köri tohumları, sindirim sistemi üzerindeki olumlu etkileriyle dikkat çekti. İçerdiği uçucu yağlar ve antioksidanlar, bağırsak hareketlerini düzenleyerek şişkinlik ve gaz gibi yaygın sindirim sorunlarını hafifletti.

İngiltere’deki King’s College London’dan Prof. Dr. Tim Spector, köri tohumlarının bağırsak mikrobiyotasını desteklediğini ve iltihaplanmayı azaltarak sindirim sistemini rahatlattığını belirtti.

Gut Microbes dergisinde yayımlanan bir çalışma, köri tohumlarının düzenli tüketiminin bağırsak florasını dengelediğini ve şişkinlik şikayetlerini %30 oranında azalttığını ortaya koydu. Spector, “Köri tohumları, doğal bir anti-inflamatuar etkiye sahip. Bu, sindirim sorunlarının çözümünde güçlü bir müttefik olabilir” dedi.

KALP SAĞLIĞININ YENİ DOSTU

Köri tohumlarının kalp hastalıklarına karşı koruyucu etkisi, bilim dünyasında heyecan oluşturdu.

Baharatın ana bileşeni olan kurkumin, antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleriyle damar sağlığını destekledi.

Amerikan Kalp Derneği’nden (AHA) Dr. Dariush Mozaffarian, köri tohumlarının kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürdüğünü ve damar tıkanıklığı riskini azalttığını vurguladı.

Journal of the American College of Cardiology’de yayımlanan bir meta-analiz, düzenli köri tohumu tüketiminin kan basıncını %5-8 oranında düşürdüğünü ve kalp krizi riskini %10 azalttığını gösterdi.

Mozaffarian, “Köri tohumları, omega-3 yağ asitleri ve lif içeriğiyle kalp-damar sağlığını destekleyen doğal bir süper gıda” dedi.

Yazın bitkin düşüren gizli tehlike! Sıcak günlerde yorgunluk

KRONİK HASTALIKLARA KARŞI GÜÇLÜ BİR KALKAN

Diyabet, obezite ve hipertansiyon gibi kronik hastalıklar, dünya genelinde milyonlarca insanın hayatını tehdit ediyor. Köri tohumları, bu hastalıklara karşı koruyucu bir rol oynayabilir.

Toronto Üniversitesi’nden Dr. Vladimir Vuksan’ın liderliğinde yürütülen bir araştırma, köri tohumlarının içerdiği lignan ve lifin insülin direncini azalttığını ve kan şekeri kontrolünü iyileştirdiğini ortaya koydu.

Diabetes Care dergisinde yayımlanan bu çalışma, günde 1-2 çay kaşığı köri tohumu tüketiminin tip 2 diyabet riskini %12 oranında azalttığını doğruladı.

Oxford Üniversitesi’nden Dr. John Sievenpiper, köri tohumlarının antioksidan özelliklerinin kronik inflamasyonu baskılayarak obeziteye bağlı komplikasyonları önlediğini ifade ederek, “Bu baharat, kronik hastalıklarla mücadelede basit ama etkili bir araç” dedi.

UZMANLARDAN ÖNERİLER: KÖRİ TOHUMLARINI NASIL TÜKETEBİLİRSİNİZ?

Uzmanlar, köri tohumlarının faydalarından yararlanmak için düzenli ve dengeli tüketim önerdi.

Dr. Vuksan, tohumların yemeklere, çorbalara veya yoğurda eklenerek kolayca tüketilebileceğini belirterek, aşırı tüketimin mide rahatsızlığına yol açabileceği konusunda uyardı.

Dünya Sağlık Örgütü’nden Dr. Francesco Branca, köri tohumlarının etkisini artırmak için sağlıklı bir yaşam tarzıyla birleştirilmesi gerektiğini vurguladı:

“Haftada 150 dakika orta tempolu egzersiz, tuz tüketiminin 5 gramla sınırlandırılması ve sigaradan uzak durulması, köri tohumlarının faydalarını katlayabilir.”

MUTFAKTA BİR SAĞLIK DEVRİMİ

Köri tohumları, şişkinlikten kalp hastalıklarına, kronik hastalıklardan genel sağlığa kadar geniş bir yelpazede faydalar sundu.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu kadim baharatın modern tıpta hak ettiği yeri almaya başladığını gösterdi.