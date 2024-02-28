Şişkinlik ve iltihapları dağıtır. İşte şifa saçan ot

Doğal ürünlerin giderek daha fazla tercih edilmesiyle birlikte, şifalı bitkilere olan ilgi de artıyor. Ancak, şifalı bitkilerin sağlık üzerindeki olumlu etkilerinden faydalanmadan önce bir doktora danışmak önemlidir.

Şişkinlik ve iltihap gibi rahatsızlıkları gideren mera gülü otu, insanların dikkatini çekiyor.

Peki, mera gülü otu nedir?

Küpeçiçeğigiller ailesine ait olan bu bitki; nemli alanlarda yetişir ve genellikle çok yıllık, bazen de bir veya iki yıllık ömre sahip olabilir. Pembe ya da kırmızı çiçeklere ve uzun kapsül şeklinde meyvelere sahiptir. Ülkemizde bu bitkinin 21 farklı türü bulunmaktadır. Bitki içerisinde tanen yağı, müsilaj ve benzeri maddeler bulunur. Halk arasında ev ilaçlarında kullanılan türleri arasında epilobium angustifolium, kıllı yakıotu, dar yakıotu ve bataklık yakıotu yer alır.

Faydaları nelerdir?

Kabızlık giderici ve yumuşatıcı olarak kullanılır. Yaprakları yaralara uygulandığında, şişkinlik ve iltihapları azaltır.

İdrar söktürücü özelliği vardır ve vücutta birikmiş toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

İnflamasyon, yani iltihaplanma nedir?

Vücut, bakteri, virüs ve toksik kimyasallar gibi her türlü canlı ve cansız etkene karşı reaksiyon gösterir. Enflamasyon, vücudun yaralanmalara veya enfeksiyonlara karşı gösterdiği savunma mekanizmasının bir parçasıdır ve bağışıklık sistemimizin rahatsız edici maddelere verdiği doğal bir tepkidir. Bu rahatsız edici madde, vücuda giren bir mikrop ya da ele batan bir çivi gibi bir nesne olabilir. Enflamasyon sırasında, vücut bu rahatsız edici maddeye karşı savunma amaçlı hücreler gönderir. Bağışıklık sistemini aktive eden inflamatuar hücreler ve sitokinler, virüs ve bakterileri tuzağa düşürmek için bir tepki başlatır ve bu tepki sonucunda dokular iyileşmeye başlar. Bu süreç, şişlik, morarma ve ağrıya neden olabilir. İltihaplanma, görünür olmayan vücut sistemlerini de etkileyebilir.

Vücutta iki tür iltihaplanma vardır: Akut ve kronik. Akut inflamasyon, parmağınız kesildiğinde hemen başlar ve vücudun yarayı iyileştirmek için hızla iltihaplı hücreler göndermesiyle oluşur. Kronik inflamasyon ise, dış bir tehlike olmaksızın vücutta inflamatuar hücrelerin gönderilmesi durumudur.