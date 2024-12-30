Şişli AKOM’un temeli atıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile birlikte 2025 yılı sonunda hizmete alınması planlanan Şişli Afet Koordinasyon Merkezi'nin (Şişli AKOM) temelini attı. Programda, sırasıyla Şahan ve İmamoğlu birer konuşma yaptı. Her iki başkan daha sonra yapımı devam eden Yuvamız Şişli Kaptanpaşa kreş inşaatı, Şişli Miras ve İBB Miras tarafından restorasyona alınan Feriköy'deki tarihi su deposu alanında da incelemelerde bulundu.

Şişli Belediye Başkanı Şahan, konuşmasında Şişli'yi bugünden geleceğe hazırladıklarını belirterek, "Kadınların, çocukların, gençlerin yaşadığı derin kaygıyı umuda çevirmeye çalışıyoruz. Belediye çocuğa bakım hizmeti veremez diyorlar. Veriyoruz. Şişli'de 9 olan Yuvamız Şişli sayımızı 2025'te 13'e çıkaracağız. Bugün bu alanda Ekrem Başkanımızla inceleme yapacağımız Yuvamız Şişli sadece çocuklarla birlikte bu kenttin kadınların, ailelerin de eşitlenmesi için atılmış büyük bir adımdır" dedi.

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Şişli'de Gezici Kent Lokantası ve Mahmut Şevket Paşa'daki sabit Kent Lokantası açtıklarını kaydeden Başkan Şahan, bugün de İzzetpaşa'da Kent Lokantasını açacaklarını belirtti.

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"İSTANBUL'UN EN BÜYÜK YEREL AFET YÖNETİM MERKEZİ: ŞİŞLİ AKOM"

Şişli Belediye Başkanı Şahan, temeli atılan ve 2025 yılı içinde hizmete girecek Şişli AKOM'un önemine değinerek şunları söyledi:

"Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Şişli Belediyesi olarak bu ortak aklın ürünü olan işleri göreceksiniz. Afet koordinasyon merkezi bunlardan biri. Burada temel ihtiyacımız Şişli'nin Afet Koordinasyon merkezinin açmanın ne kadar önemli olduğunun farkındayız. 2025 yılı sonunda tamamlayacağımız merkezimizde, bölgedeki en büyük yerel afet yönetim merkezi olacak. Aşevinden, lojistik merkeze afet anında tüm bölgenin ihtiyacını karşılayacak pek çok alt yapıyla donatılmış gerçek bir koordinasyon merkezine 2025 sonunda Şişlililer kavuşacaktır. Yurttaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik hizmet etmeye de devam edeceğiz. Bu kentin daha dayanıklı, daha yaşanabilir kılmak için de elimizden geleni yapacağız."

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"FERİKÖY TARİHİ SU DEPOSUNU DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

Resul Emrah Şahan, konuşmasında İstanbul'un değerlerini koruyan ve çok güzel işler yapan İBB Miras ile işbirliği içinde, Şişli'nin kültürel mirasını korumak için de Feriköy'de çalışmalar başlatıldığını açıkladı. Şahan, "Bugün saha inceleme rotamızda da var. Feriköy'de çok özel bir tarihi yapıyı yeni kültür sanat ve kent kafe; 3 bin 500 metrekare park alanı olan kültür alanına dönüştürüyoruz. Şişlili yurttaşlarımızın vakit geçirebilecekleri kaliteli hizmet alabilecekleri bir alana çeviriyoruz" ifadelerini kullandı.

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Şişli Belediye Başkanı Şahan'dan sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir konuşma yaptı. Şahan ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri yakın çalıştıklarını belirten İmamoğlu, "Emrah Şahan Başkanımızın, şehir plancısı kimliğiyle her zaman masasında iyi hesaplanmış, akla ve bilime uygun bir biçimde hareket etme prensibini mutlak taşıyan, güçlü projeler var etme konusunda da özenli çalışan bir arkadaşım olduğunu biliyorum. Şişli Belediyesi, "200 Günde 100 Proje" kavramıyla hızlı bir giriş yaptı, Şişli'ye değer katan projeleri ortaya koydu. Şimdi de "Şişli Çalışıyor, İstanbul Güçleniyor" mottosu ile hizmet maratonuna devam ediyor.. Kentimizi depreme hazırlamanın önemini az önce de ifade ettim. Burada bulunacak Afet Koordinasyon Merkezi, İBB AKOM Başkanlığımızla, prensiplerini örtüşecek bir biçimde, dayanışmayı en güçlü seviyeye taşıyacak biçimde birlikte çalışacaklar. Ve temel amacımız; AKOM'la Şişli'de kurulacak bu örnek dayanışma modelini, bütün İstanbul'daki 39 ilçeye taşımak. Temel amacımız ne? Türkiye'deki mekanizma böyle olduğuna göre; ilçelerle dayanışma içinde Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ve oradan da AFAD'la dayanışma ve iş birliği içerisindeki bir modelle, afet anında İstanbul'un el birliğiyle, bütün kurumlarının 360 derece birbiriyle konuşan bir biçimde çalışabilmelerini sağlamaya katkı sunmak" dedi.

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Şişli AKOM, İstanbul'un Avrupa Yakasında 2. Bölgeye hizmet verecek şekilde önemli bir görev üstlenecek. Bir afet öncesi, esnası ve sonrasında koordinasyonun sağlanacağı bir yönetim merkezi olacak.

Şişli AKOM'da; ana kontrol odası, toplantı ve koordinasyon salonları, izleme ve görüntüleme odaları, eğitim ve tatbikat alanları, veri merkezi, iletişim merkezi, depolama alanları, personel dinlenme ve konaklama alanları, araç parkı ve helikopter pisti, lojistik ve dağıtım merkezi fonksiyonlarını içerecek tasarımlar yapıldı.

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GÜNLÜK 10 BİN KİŞİYE SICAK YEMEK SUNACAK AŞEVİ

Şişli AKOM'da hem afet durumlarında, hem de bugün Şişli'nin yoksullukla mücadelesine destek olacak bir Aşevi de yer alacak. Aşevi, günlük 10 bin kişiye sıcak yemek sunacak kapasiteye sahip olacak.

TARİHİ FERİKÖY SU DEPOSU DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Feriköy'deki tarihi su deposu, Şişli Miras ve İBB Miras iş birliğiyle yenileniyor. Tarihi su deposu, bölgenin kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak bir hizmet merkezine dönüştürülecek.