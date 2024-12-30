Şişli AKOM’un temeli bugün atılıyor

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın ev sahipliğindeki törene, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılıyor. AKOM'daki Aşevi'nde 10 bin kişiye yemek verileceği duyuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan yapımı devam eden 3 Yuvamız Şişli kreşi inşaatı ile Şişli Miras ve İBB Miras tarafından büyük bir restorasyon yapılacak Feriköy'deki tarihi su deposu alanında da incelemelerde bulunacak.

Bugün, Avrupa yakasındaki en önemli afet merkezlerinden biri olacak Şişli AKOM'un temeli atılacak. Ayrıca, AKOM'daki Aşevi'nde 10 bin kişiye yemek verileceği duyuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan yapımı devam eden 3 Yuvamız Şişli kreşi inşaatı ile Şişli Miras ve İBB Miras tarafından büyük bir restorasyon yapılacak Feriköy'deki tarihi su deposu alanında da incelemelerde bulunacak. Program kapsamında İzzet Paşa Mahallesi'nde Şişli'nin üçüncü kent lokantasının açılışı da yapılacak.

ŞİŞLİ AKOM

Şişli AKOM, İstanbul'un Avrupa Yakasında 2'nci bölgeye hizmet verecek şekilde önemli bir görev üstlenecek. Olası bir afet öncesi, esnası ve sonrasında koordinasyonun sağlanacağı bir yönetim merkezi olacak. Şişli AKOM'da; ana kontrol odası, toplantı ve koordinasyon salonları, izleme ve görüntüleme odaları, eğitim ve tatbikat alanları, veri merkezi, iletişim merkezi, depolama alanları, personel dinlenme ve konaklama alanları, araç parkı ve helikopter pisti, lojistik ve dağıtım merkezi fonksiyonlarını içerecek tasarımlar yapıldı.

GÜNLÜK 10 BİN KİŞİYE SICAK YEMEK SUNACAK AŞEVİ

Şişli AKOM'da hem afet durumlarında, hem de bugün Şişli'nin yoksullukla mücadelesine destek olacak bir Aşevi de yer alacak. Aşevi, günlük 10 bin kişiye sıcak yemek sunacak kapasiteye sahip olacak.

3 YUVAMIZ ŞİŞLİ KREŞİ 2025'TE HİZMETE GİRECEK

Şişli Belediyesi temeli atılan ve yapımı devam eden 3 adet Yuvamız Şişli kreşini de önümüzdeki yıla hazırladığının duyurusunu yaptı. Bunlardan Yuvamız Şişli Kaptanpaşa Yerleşkesi'nde yer alacak kreş Eylül 2025'de hizmete girecek. Yaklaşık 1500 metrekarelik parsel alanın 722 metrekaresi inşaat, 635 metrekaresi yeşil alan olarak tasarlandı. 5 adet derslik olacak şekilde yapımı devam eden kreşte çocuklar için öğrenme alanlarına ek olarak drama sahnesi, açık oyun alanı, nitelikli yemekhane ve veliler için bekleme alanları da yer alacak. Kreş, kadın istihdamını da destekleyerek, seçim kriterleri ile ihtiyaç sahiplerini gözeten bir kabul sistemine sahip olacak.

TARİHİ FERİKÖY SU DEPOSU DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Feriköy'deki tarihi su deposu, Şişli Miras ve İBB Miras iş birliğiyle yenileniyor. Tarihi su deposu, bölgenin kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak bir hizmet merkezine dönüştürülecek. Başkan Şahan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Feriköy su deposu alanındaki incelemelerde çalışmalar hakkında bilgi alacak.

ŞİŞLİ'DE 3'ÜNCÜ KENT LOKANTASI AÇILIYOR

Şişli'ye hizmet verecek olan 3'üncü kent lokantası İzzet Paşa Mahallesi'nde yarın açılıyor. 75 metrekare bir alanda günlük 1000 kişi kapasiteli kent lokantasında 4 çeşit yemek 40 liraya satılacak. Şişli Belediye Başkanı Şahan, ilçenin dört bir yanını gezen gezici kent lokantasını 29 Mayıs'ta ve ilk sabit kent lokantasını ise Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde 23 Temmuz'da hizmete sokmuştu. Yurttaşları lezzetli, sağlıklı, uygun fiyatlı yemekle buluşturan Kent Lokantaları yoğun ilgi görüyor.