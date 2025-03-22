Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, ifade verecek

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, Şahan'ın ifadesinin saat 09.00'da alınacağını bildirdi.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nden aranarak Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın ifadesinin sabah saat 09:00’da alınacağı konusunda bilgilendirildik. Aynı soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da yarın ifade verecekler" ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla beraber Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da gözaltına almıştı. Avukatı Hüseyin Ersöz, soruşturma sürecine ilişkin sosyal medya hesabından bilgi vermişti

Şahan’ın gözaltı süresinin uzatıldığını belirten Ersöz, dün evinde yapılan aramaya da itiraz ettiklerini açıkladı. Soruşturmanın gizliliğine riayet edeceklerini ancak kamuoyunu bilgilendirmeye de devam edeceklerini söyleyen Ersöz, el konulan eşyaların iadesini de isteklerini açıklamıştı.