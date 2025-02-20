Şişli Belediyesi'nden kış destek paketi: 10 bin vatandaşa yardım eli

İstanbul Şişli Belediyesi, 3 aylık fatura desteğinin yanı sıra, bot, mont, battaniye, gıda ile konutlarda bakım ve tamirat desteğini içeren "Kış Destek Paketi'ne 10 binin üzerinde kişinin başvurduğunu duyurdu. Destekler, Şişli'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlandı. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, "Biz, sokağın, pazarın, yurttaşın gerçek gündemini görüyoruz. Bu dayanışma ruhu Şişli'de artarak devam edecek. Kara kışta, Şişli Belediyesi, Şişlililerin yanında olacak" dedi.

Kış destek paketi kapsamında ocak, şubat ve mart olmak üzere, aylık 1.500 liralık fatura desteği yer alırken; hane bazlı olarak verilen yardımdan yararlanabilmek için hane gelirinin asgari yaşam düzeyinin altında olması ve hane dışında başka bir ev ya da 15 yaş altı araç bulunmaması gibi kriterler arandı. Fatura desteği ödemeleri, IBAN üzerinden veya kimlik numarasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılmasına başlandı. Kış desteği kapsamında, Anadolu'nun farklı bölgelerine de ihtiyaç sahibi öğrenciler için 10 binin üzerinde kışlık bot ve mont gönderildi.

BATTANİYE VE GIDA DESTEĞİ

Ayrıca, Şişli Belediyesi Sosyal İnceleme Komisyonu tarafından tespit edilen ailelere gıda ve battaniye desteği sağlandı. İlçedeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik kışlık bot ve mont dağıtımı gerçekleştirildi.

​​​​​​​

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şişli'de, "Kara kışta, Şişli yanında" kampanyasıyla vatandaşlarımıza pek çok alanda destek açıkladık. Bu desteğin içerisinde; fatura desteği, battaniye desteği, konutlarda basit tamir, tadilat, onarım desteği var. ⁠Çocuklarımıza bot ve mont desteği var. 10 bin yurttaşımız, şu anda bu desteklerden faydalanmaya başladı. Biz, sokağın, pazarın, yurttaşın gerçek gündeminin gerçekten bu krizler olduğunu görüyoruz. Yurttaşımızın yanındayız, yurttaşımızla dayanışarak bu süreçleri aşacağız. Bu dayanışma ruhu Şişli'de artarak devam edecek. Kara kışta, Şişli Belediyesi, Şişlililerin yanında" ifadelerini kullandı.

​​​​​​​

KONUTLARDA BAKIM VE TADİLAT DESTEĞİ

Belediye tarafından evlerde kalorifer peteği temizliğinden, cam ve kapı kenarlarına izolasyon yapımına kadar tadilat hizmeti veriliyor. Bu hizmetler, hem kış aylarında ısınma sorunlarını azaltmayı hem de vatandaşların yaşam alanlarını daha konforlu hale getirmeyi amaçlıyor.