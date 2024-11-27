Şişli’de akılalmaz olay: Yeraltında patlama oldu: Kaldırımda yürüyen kişi yaraladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Şişli’de akılalmaz olay: Yeraltında patlama oldu: Kaldırımda yürüyen kişi yaraladı

İstanbul Şişli’de kaldırımda yürüyen Erol Ancu, yeraltında yaşanan bir patlama sonucu ağır yaralandı. Çevredekiler yardımıyla Ancu, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Olay, 23 Kasım günü saat 20.00 sıralarında Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Ancu akşam saatlerinde iş yerinden çıkarak evine doğru gitmeye başladı. Kaldırımda yürüyen Ancu, elektrik için kazı çalışmasının yapıldığı noktadan geçtiği sırada patlama meydana geldi. Olay sonucunda yere savrulan Ancu, ağır şekilde yaralandı. O sırada kaldırımda bekleyenlerde panik yaşadı. Patlama anı ve sonrasında yaşananlar ise kameralara yansıdı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Çevredekilerin müdahale ettiği Ancu, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Ancu'nun dalağının alındığı, kaburgasının kırıldığı ve iç kanama geçirdiği öğrenildi. Ancu'nun ailesinin şikayetçi olduğu olayla ilgili polis çalışma başlattı.

Şişli’de akılalmaz olay: Yeraltında patlama oldu: Kaldırımda yürüyen kişi yaraladı

Şişli’de akılalmaz olay: Yeraltında patlama oldu: Kaldırımda yürüyen kişi yaraladı

Şişli’de akılalmaz olay: Yeraltında patlama oldu: Kaldırımda yürüyen kişi yaraladı

Şişli’de akılalmaz olay: Yeraltında patlama oldu: Kaldırımda yürüyen kişi yaraladı

Şişli’de akılalmaz olay: Yeraltında patlama oldu: Kaldırımda yürüyen kişi yaraladı

Şişli’de akılalmaz olay: Yeraltında patlama oldu: Kaldırımda yürüyen kişi yaraladı

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