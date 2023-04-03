Böyle evlat olmaz olsun! Önce dövdü sonra kafasında bardak kırdı

Olay, saat 13.30 sıralarında Abide-i Hürriyet Caddesi 124/2 numarada meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Bulut Taşyürek (28) babasına ait iş yerine gelerek para istedi. Babası Ziya Taşyürek'in para vermek istememesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Aynı nedenle daha önce de tartıştıkları öğrenilen baba-oğul arasındaki tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga esnasında babasının kafasında cam bardak kıran Bulut Taşyürek, eline geçirdiği askılıklarla da Ziya Taşyürek'e vurmaya devam etti. Baba Taşyürek, oğlunun elinden kurtulmak için can havliyle iş yerinin penceresine koştu. 2'nci kattaki iş yerinin penceresinden sarkarak aşağı atlamaya hazırlanan Ziya Taşyürek, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı baba, ilk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan Ziya Taşyürek Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisi gören Bulut Taşyürek, iş yerinin kapısını içeriden kilitleyerek pencereye pervazına çıktı. İntihar edeceğini söyleyen Taşyürek'i ikna etmeye çalışan polis, başarılı olamayınca olay yerine Özel Harekat Polisi çağrıldı. İş yerinin kapısı koçbaşı yardımıyla kırılırken, Bulut Taşyürek Özel Harekat Polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Taşyürek, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

(Kaynak: DHA)