Şişli’de can pazarı: Yangın çatıyı sardı, bina sakinleri kendilerini dışarı attı

Yangın, Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Çamözü Sokak'taki üç katlı binanın 3. katında saat 07.30 civarında başladı.

Sobadan çıktığı düşünülen yangın, hızla yayılarak binanın çatısına sıçradı. Evin yandığını fark eden bina sakinleri, panik içinde dışarıya çıkarak güvenli bir şekilde kurtuldular.

Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, yangının yan binalara sıçramaması için yoğun çaba harcadı. İtfaiye ekiplerinin iki yönlü müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, binada büyük hasar meydana geldi. Yangın anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.