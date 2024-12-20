Şişli’de can pazarı: Yangın çatıyı sardı, bina sakinleri kendilerini dışarı attı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Şişli'de, sobadan çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı. Apartman sakinleri dışarıya çıkarak kurtulurken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada büyük hasar oluştu.

Yangın, Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Çamözü Sokak'taki üç katlı binanın 3. katında saat 07.30 civarında başladı.

Sobadan çıktığı düşünülen yangın, hızla yayılarak binanın çatısına sıçradı. Evin yandığını fark eden bina sakinleri, panik içinde dışarıya çıkarak güvenli bir şekilde kurtuldular.

Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, yangının yan binalara sıçramaması için yoğun çaba harcadı. İtfaiye ekiplerinin iki yönlü müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, binada büyük hasar meydana geldi. Yangın anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Şişli’de can pazarı: Yangın çatıyı sardı, bina sakinleri kendilerini dışarı attı

Şişli’de can pazarı: Yangın çatıyı sardı, bina sakinleri kendilerini dışarı attı

Şişli’de can pazarı: Yangın çatıyı sardı, bina sakinleri kendilerini dışarı attı

Şişli’de can pazarı: Yangın çatıyı sardı, bina sakinleri kendilerini dışarı attı

Şişli’de can pazarı: Yangın çatıyı sardı, bina sakinleri kendilerini dışarı attı

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