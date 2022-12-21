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Elektrikler kesilince 2 işçi mahsur kaldı 

Şişli’de bir kule inşaatında çalışan 2 işçi, elektrik kesilince binanın dış asansöründe mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2 işçiyi, binanın içerisinden pencere açarak kurtardı. Çalışmaları kameralara yansırken, işçileri aşağıya indirildi.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 16:08
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Şişli'de elektrikler kesilince 2 işçi mahsur kaldı 

Elektrikler kesilince 2 işçi mahsur kaldı 
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İHA'nın haberine göre, olay, dün saat 13.00 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. 2 işçi, çalıştıkları kule inşaatının dış asansörüne binerek çalışmaya başladı. İşçiler katları tek tek inerek tamirat yaptıkları esnada binanın elektriği kesildi. 

Bir süre elektriğin gelmemesi nedeniyle işçiler asansörde mahsur kaldı. Bunun üzerine bina görevlileri itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, işçileri kurtarmak için çalışmalara başladı. 

Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucunda asansörde mahsur kalan işçiler, duvara açılan pencereden kurtarıldı. İşçiler ardından aşağıya indirilirken, çalışmalar ise kameralara yansıdı.

 

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