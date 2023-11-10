Şişli'de gecekondu yangını: 1 ölü

Şişli Fulya Mahallesi'nde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Şişli'de gecekondu yangını: 1 ölü

Yangın saat 21.30 sıralarında Şişli Fulya Mahallesi Fikir Sokak'ta meydana geldi. Alevler kısa süre içinde büyüyerek gecekonduyu tamamen sardı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın esnasında çatısı çöken gecekondunun içerisinde, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması esnasında bir ceset tespit edildi.

Yanan gecekondunun içerisinde cesedi gören itfaiye ekipleri olay yerinde bulunan polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Sağlık ekipleri olay yerindeki kontrollerin ardından bulunan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Mahalle sakinlerinden alınan bilgilere göre metruk haldeki gecekonduda kimsenin yaşamadığı öğrenildi.

Olay yerine sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Olay yerine gelen savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından şahsın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kimsenin yaşamadığı metruk binada bulunan şahsın cesedinin kimliğini tespit etmek için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri bir kişinin hayatını kaybettiği yangın ile ilgili inceleme başlattı.

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