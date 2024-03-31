Şişli'de hastane bahçesinde doktora şiddet

Kaynak: DHA
Şişli'de hastane bahçesinde doktora şiddet
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nde görevli doktor hastane bahçesinde hasta yakını tarafından darbedildi. Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul’un Şişli ilçesinde yer alan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’nde tedavi gören yakınını doktordan kıskanan U.T. ile doktor S.Ö. arasında tartışma çıktı.

Tartışma, hastanenin güvenlik görevlisi S.Y.’nin olaya müdahale etmesi üzerine büyüdü.

Yaşanan kavgada doktor S.Ö. ve hasta yakını U.T. darbedildi.

Polis ekipleri kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı. Güvenlik görevlisi S.Y. ile hasta yakını U.T. hakkında kasten yaralama suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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